İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2026 Pazartesi / 30 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2839
  • EURO
    53,6913
  • ALTIN
    6413.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yaklaşanı acımasızca katlediyorlar: Soykırımcı İsrail BM okulunu vurup sivil avına çıktı
Dünya

Yaklaşanı acımasızca katlediyorlar: Soykırımcı İsrail BM okulunu vurup sivil avına çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin Filistinlileri sadece 'sözde sarı hatta yaklaştıkları' gerekçesiyle hedef alarak öldürdüğünü belirtti.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 23:29 - Güncelleme:
Yaklaşanı acımasızca katlediyorlar: Soykırımcı İsrail BM okulunu vurup sivil avına çıktı
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin son durumu aktardı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'yle ilgili raporlarına değinen Dujarric, hafta sonu boyunca bölgedeki yerleşim yerlerinde çok sayıda hava saldırısı, topçu ateşi ve silahlı çatışma olayı yaşandığını bildirdi.

Dujarric, "İnsan hakları alanında çalışan meslektaşlarımız İsrail güçlerinin, görünüşe göre sadece o hatta çok yakın oldukları gerekçesiyle, Filistinlileri öldürdüğü uyarısında bulunuyor." diyerek hafta sonu boyunca bölge yakınlarındaki insanların, güvenlik endişesiyle yeniden yerinden edilmeye zorlandıkları bilgisini verdi.

Cuma günü, yerinden edilmiş ailelere barınak sağlayan Cibaliye kampındaki bir BM okulunun avlusuna düzenlenen hava saldırısının, okulda küçük çaplı hasara yol açtığını belirten Dujarric, aynı gün Gazze şehrinin doğusunda, İsrail birliklerinin "sözde sarı hattın" batıya doğru daha da genişletileceğine işaret eden sarı beton bloklar yerleştirmesiyle onlarca ailenin yerinden edildiğini kaydetti.

Dujarric, "Söz konusu hattın Ekim 2025'te uygulamaya konulmasından bu yana, bu hat Gazze Şeridi içinde İsrail güçleri tarafından erişimin kısıtlandığı bölgeleri işaretlemek için kullanılıyor ve sarı blokların yerleştirilmesiyle bu alan defalarca genişletildi." dedi.

Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca, Gazze'ye inşaat malzemelerinin ulaştırılmasında tek geçişin Kerem Abu Salem Sınır Kapısı olmaya devam ettiğini bildirirken, bu durumun "ciddi bir darboğaza yol açtığı" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.