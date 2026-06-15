Yaklaşanı acımasızca katlediyorlar: Soykırımcı İsrail BM okulunu vurup sivil avına çıktı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin son durumu aktardı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'yle ilgili raporlarına değinen Dujarric, hafta sonu boyunca bölgedeki yerleşim yerlerinde çok sayıda hava saldırısı, topçu ateşi ve silahlı çatışma olayı yaşandığını bildirdi.

Dujarric, "İnsan hakları alanında çalışan meslektaşlarımız İsrail güçlerinin, görünüşe göre sadece o hatta çok yakın oldukları gerekçesiyle, Filistinlileri öldürdüğü uyarısında bulunuyor." diyerek hafta sonu boyunca bölge yakınlarındaki insanların, güvenlik endişesiyle yeniden yerinden edilmeye zorlandıkları bilgisini verdi.

Cuma günü, yerinden edilmiş ailelere barınak sağlayan Cibaliye kampındaki bir BM okulunun avlusuna düzenlenen hava saldırısının, okulda küçük çaplı hasara yol açtığını belirten Dujarric, aynı gün Gazze şehrinin doğusunda, İsrail birliklerinin "sözde sarı hattın" batıya doğru daha da genişletileceğine işaret eden sarı beton bloklar yerleştirmesiyle onlarca ailenin yerinden edildiğini kaydetti.

Dujarric, "Söz konusu hattın Ekim 2025'te uygulamaya konulmasından bu yana, bu hat Gazze Şeridi içinde İsrail güçleri tarafından erişimin kısıtlandığı bölgeleri işaretlemek için kullanılıyor ve sarı blokların yerleştirilmesiyle bu alan defalarca genişletildi." dedi.

Genel Sekreter Sözcüsü ayrıca, Gazze'ye inşaat malzemelerinin ulaştırılmasında tek geçişin Kerem Abu Salem Sınır Kapısı olmaya devam ettiğini bildirirken, bu durumun "ciddi bir darboğaza yol açtığı" değerlendirmesinde bulundu.