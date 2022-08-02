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  • Yaklaşık 21 milyon dolar... Komşudan Türkiye sınırına yeni güvenlik tedbiri
Dünya

Yaklaşık 21 milyon dolar... Komşudan Türkiye sınırına yeni güvenlik tedbiri

Irak, Türkiye ile olan sınıra güvenliği sağlamak için yeni sınır karakolları inşa edecek. Bakanlar kurulunun onayladığı bütçe için yaklaşık 30 milyar Irak dinarı (20 milyon 540 bin dolar) bütçe ayrıldı.

IHA2 Ağustos 2022 Salı 23:05 - Güncelleme:
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Irak, Türkiye sınırına karakol inşa edecek. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, el-Kazımi'nin başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ülkedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Bakanlar Kurulu toplantısında, Ortak Operasyon Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdülemir el-Şammari ile bazı komutanların ağırlandığı belirtilen açıklamada, askeri komutanların Türkiye-Irak sınırındaki güvenlik durumu değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Irak-Türkiye Güvenlik Değerlendirme Komisyonunun tavsiyelerinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı ve sınırda güvenliği sağlamak için 30 milyar Irak dinarı (20 milyon 540 bin dolar) tahsis edilmesi kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, 30 milyar Irak dinarının 20 milyarlık kısmının sınır boyunca yeni karakolların inşası ve geriye kalan 10 milyarlık kısmının ise askeri teçhizat alımı için tahsis edildiği belirtildi.

  • Irak Bakanlar Kurulu
  • türkiye-ırak
  • sınır güvenliği

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