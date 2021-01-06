İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ocak 2021 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3399
  • EURO
    9,0651
  • ALTIN
    459.335
  • BIST100
    1501.91
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yalnız sesini duydular! Azerbaycan S-300'leri böyle vurdu
Dünya

Yalnız sesini duydular! Azerbaycan S-300'leri böyle vurdu

44 gün süren Karabağ Savaşı'nda, Kamikaze İHA'ların S-300'leri imha ettiği anlara ait görüntüler ilk kez ortaya çıktı.

HABERİN
VİDEOSU
06 Ocak 2021 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:27
ABONE OL

Azerbaycan'ın zaferiyle sona eren 44 günlük Karabağ savaşında, özellikle insansız hava araçlarının oynadığı rol tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Türk üretimi Bayraktar TB2'nin savaşın kaderini değiştirmesiyle Rusya ve tüm Batılı ülkeler gözlerini yeni SİHA teknolojisine çevirdi.

Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan kamikaze İHA'ların bir Rus S-300 savunma sistemini yok ettiğini gösteren görüntüler yerel medya tarafından yayınlandı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde uzun süre ürkütücü bir ses duyuldu, patlamanın yaşanması ise saniye sürmedi.

Yalnız sesini duydular! Azerbaycan S-300'leri böyle vurdu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.