Yanardağına tırmanan 12 kişilik dağcı grubundan 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Yanardağına geçtiğimiz salı günü tırmanışa başlayan 12 kişilik bir dağcı grubunda dün yardım sinyalleri alan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarına başladı. 4 bin 754 metre yükseklikle Rusya'nın en büyük yanardağı özelliğini taşıyan Klyuchevskaya Sopka Yanardağına doğru yürüyüşe geçen 2'si rehber toplam 12 kişiden 3'ü, 3 bin 300 metrede kurulan kampta kalarak yürüyüşü yarıda bıraktı. 9 dağcı dağ tırmanışına devam ederken 4 bin 150 metre yüksekliğe çıktıklarında dağcılar kar kaplı dağda kaydı. Uçurumdan aşağıya düşen dağcılardan 5'i olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada 4 dağcıdan 1'inin bilincinin kapalı olarak, 1'inin bacağı kırık olarak ve diğer 2 kişinin hafif yaralanmalarla kurtarıldığı belirtildi. Ancak bilinci kapalı olarak kurtarılan dağcının hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetmesi ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Ayrıca yürüyüşü yarıda kesen 3 dağcının bulundukları noktadan kurtarma araçları ile alındığı ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Yaşanan trajedinin ardından Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı. Tırmanıştaki 5 dağcının Rusya Turizm Bakanlığına kayıtlı olduğu ancak diğer dağcıların lisanslarının bulunmadığı aktarılırken, olayla ilgili ihmali bulunan kamu görevlilerinin de araştırılacağı açıklandı.