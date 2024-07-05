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Dünya

Yanardağları harekete geçti, uçuşlar durdu! Ülkede alarm seviyesi yükseltildi

İtalya'daki Etna ve Stromboli Yanardağı'nın yeniden harekete geçmesiyle meydana gelen patlamaların ardından Sicilya Adası'nda alarm seviyesi yükseltildi. Yaşanan patlamalar sonucunda ise Catania-Fontanarossa Havaalanı'nda uçuşlar çift yönlü olarak askıya alındı.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 21:02 - Güncelleme:
Yanardağları harekete geçti, uçuşlar durdu! Ülkede alarm seviyesi yükseltildi
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İtalya'daki aktif yanardağlar olan Etna ve Stromboli Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor. Patlamaların meydana geldiği iki yanardağın da lav ile kül püskürtmeye devam etmesi nedeniyle Sicilya Adası'nda alarm seviyesi yükseltildi. Etna Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar geceyi aydınlatırken, Stromboli Yanardağı'nda lavlar denize aktı. Sicilya'nın doğu kıyısındaki Catania kentinde sokaklar ve araçlar volkanik külle kaplandı, Catania-Fontanarossa Havaalanı geçici olarak kapatıldı. Havaalanı tarafından yapılan açıklamada, "Catania Havalimanı'ndaki pist volkanik kül yağışı nedeniyle kullanılamaz durumdadır. Hem gelişler hem de gidişler askıya alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TAHLİYE PLANLARI HAZIR!

İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, Stromboli için en üst düzeyde kırmızı alarm verildiğini belirterek, durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Musumeci, Stromboli'nin izlendiğini ve acil durumlarda tahliye planlarının hazır olduğunu aktardı.

İtalya itfaiyesi, adadaki görevli sayısının önlem olarak 2 katına çıkarıldığını belirtti.

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