İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2023 Perşembe / 24 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0595
  • EURO
    29,6928
  • ALTIN
    1662.94
  • BIST100
    7441.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yandex'in kurucusu Voloj: Ukrayna'daki savaşa karşıyım
Dünya

Yandex'in kurucusu Voloj: Ukrayna'daki savaşa karşıyım

Rus internet şirketi Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, Ukrayna'daki savaşa karşı olduğunu açıkladı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
Yandex'in kurucusu Voloj: Ukrayna'daki savaşa karşıyım
ABONE OL

Rus internet şirketi Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, Rus basın kuruluşlarına gönderdiği açıklamasında, bugüne kadar "belirli sebeplerden ötürü" sessiz kaldığını kaydetti.

Yaptığı açıklamanın zamanlamasının eleştirilebileceğini ancak önemli olanın içeriği olduğunu vurgulayan Voloj, "Ben bu savaşa karşıyım. Konumuma açıklık getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Voloj, Ukrayna'da akrabalarının ve arkadaşlarının yaşadığını belirterek, "2014'ten beri Rusya'da yaşamamış olmama rağmen ülkenin eylemlerinde benim de payımın olduğunu anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı Voloj, Aralık 2022'de Yandex'ten ayrıldığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.