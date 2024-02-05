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Dünya

Yandex'in Rusya'daki varlıklarının satışı konusunda anlaşmaya varıldı

Rus teknoloji şirketi Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
Yandex'in Rusya'daki varlıklarının satışı konusunda anlaşmaya varıldı
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Yandex NV'den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Varlıklar Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma satılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşma bedelinin 475 milyar ruble olduğu kaydedildi.

Söz konusu konsorsiyumda Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil'in de bulunduğu, Yandex NV'nin anlaşma doğrultusunda 31 Temmuz'a kadar "Yandex" markasını kullanmayı sonlandıracağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex NV Yürütme Kurulu Başkanı John Boynton, Yandex'in Şubat 2022'den bu yana çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Bu olağanüstü koşullarda hissedarlarımız, ekiplerimiz ve kullanıcılarımız için mümkün olan en iyi çözümü bulduğumuza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı, Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, Aralık 2022'de şirketten ayrıldığını duyurmuştu.

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