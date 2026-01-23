Yangın faciasında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı arttı, onlarca kişi kayıp

Pakistan merkezli Dawn gazetesinin haberinde, Karaçi'deki alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından ekiplerin, enkazda arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin, yangında ciddi hasar alan alışveriş merkezinden şimdiye kadar çıkardığı cenazelerin sayısının 71 olduğu belirtildi.

Cenazelerden, 16'sının kimliğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yetkililer, yangında ölenlerin tam sayısının ancak kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından belirlenebileceğini açıkladı.

77 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Yetkililer, yangında kaybolan 77 kişiden haber alınamadığını belirterek, arama kurtarma ekiplerinin, alışveriş merkezinin daha önce erişilemeyen küçük bir kısmında çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.



Arama kurtarma çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ifade eden yetkililer, çalışmaların bugün sonlanmasını beklediklerini söyledi.

Yetkililer, şu ana kadar elde edilen bilgilere göre yangının bir çiçekçi dükkanında başladığını ve havalandırma borusundan yayıldığını kaydetti.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ YANGIN

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta yangın çıkmıştı.

Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirilmişti.

Yetkililer, alışveriş merkezi ve plaza kompleksinin arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkılmasını tavsiye etmişti.