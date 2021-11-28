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Dünya

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmeleri görüştü. Bayramov, iki ülke arasında meydana gelen 'yanlış anlaşılmaların' ardından yaşanan olumlu gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA28 Kasım 2021 Pazar 10:27 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 10:30
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bayramov ve Abdullahiyan, iki ülke arasındaki iş birliğini ve Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

İki ülke arasında meydana gelen "yanlış anlaşılmaların" ardından yaşanan olumlu gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayramov, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in, 22 Kasım'da Tahran'a yaptığı ziyaretin, ülkeler arasında anlaşma sağlanması için önemli olduğunu söyledi.

Bayramov, İran ile Azerbaycan arasındaki ortak projelerin, diğer komşu ülkelerin katılımıyla hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek, bunun uygulanması için hazır olduklarını ifade etti.

Abdullahiyan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki Soçi zirvesini memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, bu görüşmeyi, "bölgenin kriz halinden çıkması için önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, bugün Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapacağı görüşmenin de "diplomasinin doğru istikametinin bir göstergesi" olduğunu kaydetti.

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