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Yanlışlıkla bin tavuk satın aldı 

Steve Morrow, çevrimiçi bir açık artırma sitesinde gördüğü ilana verdiği teklif ile yanlışlıkla 1000 tavuğun sahibi oldu. Morroz tavuklar için barınak aramaya başladı. 

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Yeni Zelanda merkezli açık artırma sitesi Trade Me üzerinde Steve Morrow isimli kişi, yanlışlıkla 1000 adet tavuk satın aldı. Steve, sitede, “one 1.000 hens (bir 1.000 tavuk)” isimli bir satışa kendince bir teklifte bulundu.Morrow ise teklifi yaptığı zaman bu açık artırmayı kazanırsa istediği kadar tavuk alabileceğini sanıyordu ancak işler pek de tahmin ettiği gibi gitmedi. Morrow, bir pazar sabahı saat 11’de açık artırmayı yapan kişi tarafından arandığında şoka uğradı. Tavukların ve açık artırmanın sahibi, Morrow’a 1000 adet tavuğun sahibi olduğunu söyledi. Steve Morrow, “açık artırma sona erdiğinde ‘Çok iyi’ dedim. Sonunda istediğim kadar tavuğa sahip olabileceğimi sanıyordum ancak öyle olmadı. Açık artırmayı başlatan adam ile konuştuğum zaman bu satışın 1.000 tavuk için olduğunu söyledi. Size açık bir şekilde dumura uğradığımı belirtebilirim” dedi. 

YANLIŞ ANLAMAK BECERİ 

Steve Morrow, satıcı ile konuşurken ilanın ‘kafa karıştırıcı’ olduğunu söylediğinde, açık artırmanın sahibi Matthew Blomfield, bu durumu kabul etmedi. İlanda en az 3 kere satışın 1.000 tane tavuk için olduğunu belirttiğini söyleyen Matthew, “Bu ilanı yanlış anlamak gerçekten beceri ister” açıklamasını yaptı. Olayların sonunda tavukların eski sahibi Blomfield ve tavukların yeni sahibi Morrow, ister istemez sahibi olduğu 1.000 tavuk için yeni bir yuva aramaya başladı. Steve Morrow, hayvan barınakları ile görüşerek 700 tavuğu barınağa göndermeyi başardı. Tavuklardan 20 tanesini kendine saklayan Morrow, geri kalan 280 tavuk için de yuva aramaya devam ediyor. 

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

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