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Dünya

Yanlışlıkla F-18'lerini düşürdüler... Kendi savaş gemilerinden ''dost ateşi'' açıldı

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini 'yanlışlıkla' düşürdüğünü, uçaktaki iki pilotun da fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğunu bildirdi.

AA22 Aralık 2024 Pazar 10:34 - Güncelleme:
Yanlışlıkla F-18'lerini düşürdüler... Kendi savaş gemilerinden ''dost ateşi'' açıldı
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Kızıldeniz'de ABD'nin F/A-18'i savaş gemisinden yapılan "dost ateşiyle" düşürüldü.

NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edildi.

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

  • savaş uçağı
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