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Yapay dalga havuzunda mekanik arıza: 44 yaralı

Çin´deki bir su parkında bulunan yapay dalga havuzunda meydana gelen mekanik arıza sonucu 44 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, Jilin eyaletindeki Yanbian şehrinin güneyinde bulunan Longjing bölgesindeki bir su parkında meydana geldi. Yapay dalga havuzunda, mekanik arıza sonucu dalga şiddetinin artmasıyla 44 kişi yaralandı. Olay anı saniye saniye kaydedildi.
 
Yetkililer, 4 olan standart dalga şiddetinin, aniden 9´a çıktığını; yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığını duyurdu.
 

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