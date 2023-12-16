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Dünya

Yapay yağmur ürettiler! Uçaklar 10 bölge için havalandı

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi. Yapay yağmur üretmek için bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçaklar 10 bölgenin üzerinde uçtu.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Yapay yağmur ürettiler! Uçaklar 10 bölge için havalandı
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Geo News televizyonundaki habere göre, Pencap Başbakanı Muhsin Nakvi, bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçakların Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtuğunu belirtti.

YAPAY YAĞMUR ÜRETİLDİ

Nakvi, Lahor'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildiğini dile getirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 2 uçak ve uzmanların bu konuda destek olmak amacıyla 10-12 gün önce Lahor'a geldiklerini söyledi.

Yapılan çalışmaların ardından Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.

Lahor, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında sıklıkla yer alıyor.

Pencap'ta 19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilmişti.

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