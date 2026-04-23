Yapılan çarkla çılgına döndüler: Brüksel'in korkakları işleri Türkiye lehine çeviriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine ilişkin ifadeleri sonrası AB'den peş peşe düzeltme ve tepki mesajları geldi.

"TÜRKİYE, TARTIŞMASIZ ÖNEMLİ BİR ORTAK"

AB Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." izahatında bulundu.

Sözcülük, "Türkiye'nin anılması, özellikle Batı Balkanlar'daki jeopolitik ağırlığı, büyüklüğü ve hedeflerinin bir yansımasıdır. Herhangi bir ülkeyle kıyaslama amacı taşımamaktadır." değerlendirmesini yaptı. "Türkiye, bölgede ekonomik ve siyasi açıdan tartışmasız önemli bir ortaktır." vurgusunu yapan Sözcülük, bu durumun bağlantısallık gündemi gibi stratejik alanlarda, Türkiye'nin bölgedeki kilit dayanak noktalarından biri olduğu Trans-Hazar Orta Koridor kapsamında ve göç yönetimi alanında uzun süredir devam eden ortaklığıyla da kendini gösterdiğini ifade etti. Sözcülük, "Türkiye, ayrıca önemli bir NATO müttefiki ve AB aday ülkesidir. Bu yönüyle de kilit bir muhatap konumundadır." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ETKİSİNİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho ise "Burada söylenen şudur, Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"LEYEN'İN DEĞERLENDİRMESİ JEOPOLİTİK AÇIDAN HATALI BİR ANALİZ"

Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bu yaklaşım, güvenlik ve savunma alanlarında daha güçlü işbirliğine yönelik tekrarlanan mesajlarla tamamen tutarsızdır ve jeopolitik açıdan hatalı bir analizdir." değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL PROJESİNİ DESTEKLEMELERİNİN BİR PARÇASI"

AP'deki Sol Grup'tan Belçikalı milletvekilleri Rudi Kennes, von der Leyen'in açıklamalarının dünyadaki mevcut gelişmelerin bir yansıması olduğunu belirterek "Esasen bu, ABD ve diğer suç ortağı ülkelerin kült Büyük İsrail projesini desteklemelerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.

"TÜRKİYE CİDDİ BİR BÖLGESEL GÜÇTÜR"

Avrupa'nın çifte standartlarla güçlenemeyeceğini söyleyen Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin eski Başkanı Charles Michel "Türkiye, NATO'nun temel bir müttefiki, kilit bir göç ortağı, bir enerji koridoru, Avrupa'nın sınırında önemli bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güçtür" dedi. Michel, Avrupa'nın bu gerçeklikleri göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayarak "Avrupa, çifte standartlar uygulayarak ya da gerçekliği basitleştirerek güçlenmez." görüşünü paylaştı.

"BRÜKSEL'İN KORKAKLARI, İŞLERİ TÜRKİYE LEHİNE ÇEVİRİYOR"

Leyen'in sonrası Avrupa Parlamentosu'ndan gelen düzeltme ve tepki mesajları Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. "Brüksel'in korkakları, işleri Türkiye lehine çeviriyor" diyen Yunan basını, "Brüksel'in yozlaşmış insanları korkaktır, özellikle Ursula: Türkiye hakkındaki doğru ifadesini değiştirdi, şimdi de bunun "jeopolitik öneminin tanınması" anlamına geldiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.