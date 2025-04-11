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Dünya

Yapılan destek için teşekkür etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet kurma sürecimizin sağlam bir sütunudur

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova'nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur.' ifadelerini kullandı.

AA11 Nisan 2025 Cuma 16:26 - Güncelleme:
Yapılan destek için teşekkür etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet kurma sürecimizin sağlam bir sütunudur
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Cumhurbaşkanı Osmani, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kosova'ya her zaman destek veren, her zorlukta ve başarıda yanlarında duran bir lider olduğunu belirten Osmani, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova'nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." görüşünü paylaştı.

Osmani, Türkiye'nin, barış, güvenlik ve bölgesel kalkınma konularında önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güven, saygı ve gelecek vizyonu üzerine inşa edildiğini vurguladı.

  • Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani
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