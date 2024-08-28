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Dünya

Yaptırım krizi ile boğuşan Rusya ödemelerini kripto paralar ile gerçekleştirecek

Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle yaşadığı ödeme sorunları sürerken, kripto paraları uluslararası ödemelerde deneysel olarak kullanmaya 1 Eylül'de başlayacak.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Yaptırım krizi ile boğuşan Rusya ödemelerini kripto paralar ile gerçekleştirecek
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ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmaya devam ederken, Rus şirketlerin uluslararası ticarette ödeme alma ve göndermeye ilişkin sorunları hükümetin başını ağrıtmayı sürdürüyor.

Sorunun çözümü için alternatif arayışına giren Rus yetkililer, ülkede bir dönem sert bir tutum gösterdiği kripto paralara artık çok daha ılımlı bir yaklaşım sergiliyor.

KRİPTO PARALAR GİDEREK YAYGINLAŞTI

Rusya Merkez Bankası 2022'de savaştan hemen önce hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmiş ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle de kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirildi. Buna göre, 1 Eylül'de başlayacak süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.

Rusya Maliye Bakanı, kripto para borsalarını yasallaştırmak için çalışıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da 14 Ağustos'ta kripto para borsalarını yasallaştırmak üzere çalışma yaptıklarını söylemişti.

Ancak çok sayıda ülke kripto para birimlerine yönelik kendi kurallarını geliştirdiğinden, uluslararası ticarette kripto paraların nasıl kullanılacağı ve bu sistemin güvenliği belirsizliğini koruyor.

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