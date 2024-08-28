Yaptırım krizi ile boğuşan Rusya ödemelerini kripto paralar ile gerçekleştirecek

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmaya devam ederken, Rus şirketlerin uluslararası ticarette ödeme alma ve göndermeye ilişkin sorunları hükümetin başını ağrıtmayı sürdürüyor.

Sorunun çözümü için alternatif arayışına giren Rus yetkililer, ülkede bir dönem sert bir tutum gösterdiği kripto paralara artık çok daha ılımlı bir yaklaşım sergiliyor.

Rusya Merkez Bankası 2022'de savaştan hemen önce hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmiş ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle giderek yaygınlaştı.

Sektörün dikkatini çekti! Kripto devleri Türkiye'ye akın ediyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle de kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirildi. Buna göre, 1 Eylül'de başlayacak süreci Rusya Merkez Bankası denetleyecek.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.

Rusya Maliye Bakanı, kripto para borsalarını yasallaştırmak için çalışıyor Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da 14 Ağustos'ta kripto para borsalarını yasallaştırmak üzere çalışma yaptıklarını söylemişti.

Ancak çok sayıda ülke kripto para birimlerine yönelik kendi kurallarını geliştirdiğinden, uluslararası ticarette kripto paraların nasıl kullanılacağı ve bu sistemin güvenliği belirsizliğini koruyor.