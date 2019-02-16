Yaptırımlar altındaki İran, Irak ile büyük ekonomik etkileşim hedefliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentindeki 55. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Zarif, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barzani ile IKBY ve Irak arasındaki ikili ilişkiler, IKBY'deki hükümet kurma aşamaları ve meclisin açılmasının yanı sıra Suriye ve bölgesel konuları ele aldıklarını ifade etti.

İran, Irak ve IKBY arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yapan Zarif şunları söyledi:

"Serbest ticaret ve endüstri bölgelerinin kurulmasını da görüştük. Bunun Irak ve İran'ın yanı sıra IKBY için de faydalı olacağını düşünüyorum. Serbest endüstri bölgesi, iki tarafın ham maddeleri ve insan gücünü kullanarak üretim ile ihracatın gerçekleştirilmesine vesile olabilir."

Zarif, İran'ın Irak ve IKBY ile daha büyük ekonomik etkileşimin gerçekleşmesini planladığını dile getirdi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada da toplantıda IKBY'deki hükümet kurma süreciyle Irak ve Suriye'deki gelişmelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

İranlı Bakan ve Barzani görüşmesinin, IKBY Maliye Bakanlığının İran'a petrol ihracatını durdurma kararını açıklamasından hemen sonra gelmesi dikkatleri çekti.

İran'ın Irak'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefi

Dışişleri Bakanı Zarif, geçen ay Irak'a 5 gün süre bir ziyaret gerçekleştirip, ilk olarak başkent Bağdat ardından Erbil, Süleymaniye, Kerbela ve Necef kentlerinde ekonomi konferanslarına katılıp üst düzey görüşmelerde bulunmuştu.

Zarif, Süleymaniye kentinde düzenlenen ekonomi konferansında yaptığı açıklamada İran'ın, IKBY de dahil olmak üzere Irak ile ticaret hacminin 12 milyar dolar civarında olduğunu belirterek "Irak ve İran arasındaki ticaret hacminin, 12 milyar dolardan 30 milyar dolara kadar artırılabileceğine inanıyorum." demişti.