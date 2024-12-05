Yarasa tarafından ısırılan öğretmen hayatını kaybetti

ABD'de bir Leah Seneng (60) isimli öğretmen, sınıfta bir yarasa tarafından ısırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

California'da öğretmenlik yapan Leah Seneng, sınıfa giren yarasayı çıkarmaya çalışırken ısırıldı. Ailesi ve arkadaşları yaptıkları açıklamada, Seneng'in kuduz belirtileri göstermediğini ifade etti. Seneng, olaydan birkaç hafta sonra hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, öğretmenin ısırık sonrası tıbbi müdahale alıp almadığını ve sağlık durumunu araştırıyor. Yetkililer tarafından ayrıca kuduz riski taşıyan hayvanlarla temasın ardından hızlı bir şekilde aşı yaptırılması gerektiği hatırlatıldı.