star.com.tr 04 Nisan 2020 Cumartesi 16:57 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 17:01

Gabon Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ayrıca hükümetin başkent Libreville'de sokağa çıkmayı yasaklamayı planladığını ve salgının bulaştığı kişiler için bir acil durum paketi açtığını duyurdu.

Yeni koronavirüsün yarasalardan geldiğine inanılıyor, ancak araştırmacılar bunun başka bir memeli yoluyla insanlara yayılmış olabileceğini düşünüyor.

Pangolinler kritik derecede tehlikede ve uzun süredir korunuyor, ancak yarasalar gibi başkent Libreville pazarlarında satılıyorlar ve etleri halk arasında çok seviliyor.

Su ve orman bakanlığı, yeni koronavirüsün "biri yarasalara yakın, diğeri pangolinlere daha yakın olan iki farklı virüsün kombinasyonu" olduğunu ve bunu Nature'da yayınlanan bilimsel bir çalışmaya dayandırdığını iddia etti.

Ayrıca Bakanlık, Gabon'un 21 kişide COVID-19 enfeksiyonu olduğunu açıkladı.

Orman Bakanı Lee White, "Ülkemiz Ebola virüsünden etkilendiğinde yetkililer tarafından benzer bir karar alındı - primat yemenin yasaklanması" dedi.

Orman Bakanı Lee White, "Ülkemiz Ebola virüsünden etkilendiğinde yetkililer tarafından benzer bir karar alındı (primat yemenin yasaklanması gibi)." dedi.

Ulusal parklar ajansı ANPN Mart ayı ortasında yaptığı açıklamada, turistlerin koronavirüsün kontaminasyon riskini önlemek için artık büyük maymunlarla etkileşime girmelerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Pullu karıncayiyen olarak da adlandırılan, dünyanın en ağır ticareti yapılan memelisi olan pangolinin, geçen yıl Çin'in Wuhan şehrinde bir pazarda yeni koronavirüsün hayvandan insana sıçramasında bir vektör olduğuna inanılıyor.

Bilim adamları terapötik bir değerinin olmadığını söylese de, vücut parçaları karaborsada geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanıldığı için yüksek fiyatlara satılıyor.

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