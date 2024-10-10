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Dünya

Yardım görevlilerini hedef aldılar! Katil İsrail yine Lübnan'ı vurdu

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in düzenlediği bir saldırıda 5 yardım görevlisinin öldüğünü açıkladı. Saldırıyı kınayan Lübnan Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail'e karşı tavır alma çağrısında bulundu.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Yardım görevlilerini hedef aldılar! Katil İsrail yine Lübnan'ı vurdu
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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği 2 hava saldırısında, aralarında 5 sağlık görevlisinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Güney iline bağlı Sur ilçesine hava saldırısı düzenledi.

Derdeğıye beldesinde sivil savunma merkezinin hedef alındığı saldırıda 5 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Sur ilçesindeki Verdaniye kasabasına düzenlenen bir diğer İsrail hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

-⁠ İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2141 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 2 bin 141 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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