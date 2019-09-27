Yardım istemişlerdi: ABD, Patriot gönderecek

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Yardım istemişlerdi: ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot desteği

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aramco saldırılarından dolayı Suudi Arabistan’a 200 asker, bir Patriot hava savunma bataryası ve 4 kısa menzilli radar sistemi sevk edileceğini açıkladı.

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Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a yönelik son saldırıların ışığında ve onların talebi üzerine, Bakan Mark Esper, ABD'nin krallığa şu ekipmanları sevk edileceğini duyurdu: Bir Patriot bataryası, 4 sentinel radar ve yaklaşık 200 asker." dedi.

Hoffman, bu sevkiyatın, Suudi Arabistan'ın sivil ve askeri alt yapılarını korumaya yönelik hava ve füze savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bakanın ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdiğini kaydeden Sözcü, "Bakan ayrıca, sevkiyata hazır emri için ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdi. Bunları sevk etmek konusunda henüz herhangi bir karar yokken bu kuvvetler harbe hazırlık durumu sağlayacaktır. Bu ek kuvvet, 2 Patriot bataryası ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi'ni de kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Hoffman, bu adımların ABD'nin ortaklarına bağlılığının göstergesi olduğunu belirterek, "Diğer ülkeler de İran'ın getirdiği felaketleri dile getirdi ve onlara da Suudi Arabistan'ın savunmasını desteklemek için uluslararası çabalara destek vermesi çağrısında bulunuyoruz." vurgusu yaptı.

ATMACA füzesinden tam isabet

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