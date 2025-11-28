İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Yardım taleplerine bir tek Türkiye olumlu cevap verdi! Binlerce km ötede açıldı

Peru'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donatılan bilgisayar sınıfı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Perulu yetkililer, Tupac Amaru Lisesi'nin pek çok ihtiyacı bulunan yoksul bir okul olduğunu belirterek, bilgisayar sınıfı ihtiyacına ilişkin bağış taleplerinin Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla pek çok ülke ve kuruma iletildiğini, ancak yalnızca Türkiye'den olumlu cevap aldıklarını ifade etti.

28 Kasım 2025 Cuma 07:14
Yardım taleplerine bir tek Türkiye olumlu cevap verdi! Binlerce km ötede açıldı
Peru'nun başkenti Lima'nın en az gelişmiş ilçelerinden Villa Maria del Triunfo'da bulunan Tupac Amaru Lisesi'nde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donatılan bilgisayar sınıfı düzenlenen törenle açıldı.

Peru Eğitim Bakanlığı Lima Bölgesi Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi üzerine hayata geçirilen proje kapsamında, 28 öğrenci kapasiteli sınıfın bilgisayarları, masa ve sandalyeleri ile tüm teknik ekipmanları TİKA finansmanıyla sağlandı.

Tupac Amaru Lisesi'nde yapılan törene Türkiye'nin Lima Büyükelçisi Serra Kaleli'nin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Avrupa 2 Dairesi Direktörü Enrique Valdivia, Eğitim Bakanlığı Lima Bölgesi Eğitim Müdürü Marcos Saul Tupayachi Cardenas, okul yönetimi, öğrenciler ile aileler katıldı.

YALNIZCA TÜRKİYE'DEN OLUMLU CEVAP ALDIK

Törende konuşan Perulu yetkililer, Tupac Amaru Lisesi'nin pek çok ihtiyacı bulunan yoksul bir okul olduğunu belirterek, bilgisayar sınıfı ihtiyacına ilişkin bağış taleplerinin Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla pek çok ülke ve kuruma iletildiğini, ancak yalnızca Türkiye'den olumlu yanıt aldıklarını ifade ettiler.

Yetkililer, kurulan bilgisayar sınıfı için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını vurguladı.

Büyükelçi Kaleli de konuşmasında, eğitimin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için kritik bir araç olduğunu, eğitime verilen desteğin Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okul yönetimi ve öğrenciler, bilgisayar sınıfının kısa sürede ve yeni ekipmanlarla donatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Proje, Türkiye ile Peru arasında diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünde hayata geçirilmiş oldu.

