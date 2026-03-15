ABD Başkanı Donald Trump, NBC yayın kuruluşuna telefonda verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'i eleştiren Trump, "Zelenski'nin anlaşma yapmak istememesine şaşırdım. Zelenski'ye anlaşma yapmasını söyleyin, çünkü Putin anlaşma yapmaya hazır. Zelensky ile anlaşma yapmak çok daha zor." yorumunda bulundu.

"YARDIM İSTEYECEĞİMİZ SON KİŞİ ZELENSKİ"

Trump, Zelenski'nin ABD güçlerine ve Orta Doğu'daki müttefiklerine İran insansız hava araçlarını engelleme konusundaki yardım teklifi hakkında, "Yardıma ihtiyacımız yok. Yardım isteyeceğimiz son kişi Zelenski'dir" değerlendirmesini yaptı.

Trump, Rusya'nın ABD güçlerinin konumu hakkında İran'la istihbarat paylaştığı yönündeki iddialarla ilgili "Rusya belki bilgi veriyor, belki de vermiyor" yorumunda bulundu. ABD'nin benzer bir şeyi Rusya'ya karşı yaptığını belirten Trump, ülkesinin "Ukrayna'ya biraz bilgi verdiğini ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalıştığını" da sözlerine ekledi.