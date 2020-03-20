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Dünya

O ülkeden yurt dışındaki vatandaşlarına çağrı: Dönmeyin

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, yurt dışında kalan İsveç vatandaşlarının korona virüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde kalmalarının daha doğru olduğuna vurgu yaparak, 'İsveç dışında yaşayan İsveçlilere geri dönüş yardımı yok' açıklamasında bulundu.

IHA20 Mart 2020 Cuma 13:40 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 13:41
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Korona virüs salgınında dünya genelinde vak’a sayısı artmaya devam ediyor. Toplam tespit edilen vak’a sayısının bin 446’ya yükseldiği İsveç’te salgının yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler de arttırılmaya devam ediyor. 

Diğer ülkelerde kalan vatandaşların tahliyesine yönelik açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Ann Linde, "İsveç dışında yaşayan İsveçlilere geri dönüş yardımı yok" ifadelerini kullandı. 

Linde, Dışişleri Bakanlığı ve sigorta şirketlerinin diğer ülkelerde kalan vatandaşlara ancak istisnai durumlarda yardım edeceklerini belirtti. 

Yurt dışında bulunan 80 bin vatandaşın kendi istekleri ile orada bulunduklarının altını çizen Linde, "Mesuliyet kendilerine aittir. Ancak yurt dışında yaşayanların durumlarını gözden geçirmeleri gerekir,belki bulundukları yerde kalmaları daha iyi olabilir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan İsveç’te Korona virüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

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