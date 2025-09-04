İSTANBUL 30°C / 22°C
  Yargıçtan Trump'a veto: Milyarlarca dolarlık Harvard hamlesi suya düştü
Dünya

Yargıçtan Trump'a veto: Milyarlarca dolarlık Harvard hamlesi suya düştü

ABD'de federal yargıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Harvard Üniversitesi'ne sağlanan milyarlarca dolarlık fonu dondurma kararını iptal etti. Mahkeme, söz konusu kararın anayasanın ifade özgürlüğü hakkına aykırı olduğuna hükmetti.

4 Eylül 2025 Perşembe 01:37
Yargıçtan Trump'a veto: Milyarlarca dolarlık Harvard hamlesi suya düştü
ABD basınına göre, Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Harvard Üniversitesinin ve çalışanlarının Trump'ın kararına karşı açtığı dava hakkında 84 sayfalık kararını açıkladı.

Kararda, Trump'ın söz konusu kararının anayasanın "ifade özgürlüğü" hakkına aykırı olduğunu belirten yargıç, fonların üniversiteye tekrar aktarılmasına hükmetti.

Trump yönetiminin Harvard'ın antisemitizm ile mücadelede geç kaldığı gerekçesiyle fonları kestiğine işaret eden Burroughs, "Yönetimden alınan kayıtlar, davalı tarafın (Trump) ülkenin en büyük üniversitesine karşı hedefli, ideoloji temelli saldırısında antisemitizmi bir maske olarak kullandığından başka bir sonuca varmayı zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

