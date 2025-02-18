Hind Receb Vakfının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün Amsterdam'a gelen iki İsrailli askerden birinin savaş suçlarına karıştığı ve Hollanda'da tutuklanması için avukatların yasal işlem başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Vakfın şikayet için hazırlıklarına ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapılmasıyla birlikte İsrailli askerlerin hızla ülkeden çıkarıldığı ifade edildi.

Vakfın Hollanda'daki avukatlarından Harun Raza, AA muhabirine, "İsrailli askerlerin Hollanda'da bulunduğu tespit edildi ve tutuklanmaları için yasal işlem başlatmak üzere evrak hazırlıkları yapılıyordu. Ancak sosyal medyada bazı hesapların askerlerin fotoğraflarını paylaşmasının ardından İsrailliler kaçtı." ifadelerini kullandı.

Benzer bir olay ocak ayında Brezilya'da da yaşanmış, savaş suçu işlediği iddia edilen İsrailli askerler, haklarında yasal işlem başlatılmadan önce ülkeyi terk etmişti.