Dünya

Yarı düzenli ordu tarzını bıraktılar! Hizbullah İsrail karşısında taktik değiştirdi

İsrail basını, Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarında 'yarı düzenli ordu' tarzından 'tam teşekküllü gerilla savaşı' tarzına geçiş yaptığı belirtti.

9 Mart 2026 Pazartesi 07:09
Yarı düzenli ordu tarzını bıraktılar! Hizbullah İsrail karşısında taktik değiştirdi
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrailli askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hizbullah, cephe hattında saldırılarını "küçük ve hareketli birimlere dayandırmaya" başladı.

"Hizbullah, yarı düzenli bir orduya benzeyen savaş tarzından tam teşekküllü gerilla savaşı tarzına geçti." ifadesini kullanan İsrailli askeri yetkili, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü unsurlarının Lübnan'ın güneyine yayıldığını ve buradan sınırın her iki tarafındaki İsrail unsurlarına saldırılar düzenlediğini söyledi.

Kaynak, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hava ve kara saldırılarına rağmen Hizbullah mensuplarının saldırı düzenleyebildiğini kaydetti.

Hizbullah'ın "uzun süreli bir savaş" yürütmek amacıyla küçük ve hareketli birimlere ayrılarak taktik değiştirdiğini belirten kaynak, İsrail ordusunun ise fırlatma platformları, roketler ve tesisleri hava saldırılarıyla hedef almayı sürdürdüğünü aktardı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

