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Dünya

Yarım saat arayla iki kaza! 8 kişi can verdi

Macaristan'ın batısında bir otoyolda yarım saat aralıkla meydana gelen iki kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA12 Haziran 2026 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Yarım saat arayla iki kaza! 8 kişi can verdi
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Macar basınında yer alan haberlere göre, kazalar, ülkenin batısında M1 Otoyolu'nun Avusturya istikametinde meydana geldi.

Polis yetkilileri, Gyor kenti yakınlarında bir kamyonun inşaat aracıyla çarpışmasının ardından alev aldığını ve olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza mahalline yakın bir yerde bir minibüsün, otoyolda duran bir kamyona çarptığını, bu kazada ise 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin kaza yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan yetkililer, M1 Otoyolu'nun Avusturya istikametindeki bir şeridi trafiğe kapattıklarını duyurdu.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kazalarda hayatını kaybeden 8 yabancı uyruklu kişinin ailelerine başsağlığı diledi.

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