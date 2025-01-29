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Dünya

Yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin adını açıkladı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin ismi açıklandı
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde adına yayımlanan açıklamada, 30 Ocak Perşembe günü İsrailli bazı esirlerin serbest bırakılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

YEHUD İSİMLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILMAMASI KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar yarın ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

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