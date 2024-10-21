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Dünya

Yarın Türkiye'ye geliyor! Savunma alanında işbirliği teklif edilecek

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerde Türkiye ve Letonya'nın savunma sanayii iş birliğinde atılabilecek somut adımlarının altı çizilecek.

IHA21 Ekim 2024 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
Yarın Türkiye'ye geliyor! Savunma alanında işbirliği teklif edilecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ekim'de Letonya Dışişleri Bakanı Braze ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, ikili ilişkiler ile güncel bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Letonya ile diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümünün gelecek sene kutlanacak olması ve güçlü ikili ilişkilerimizden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Letonyalı mevkidaşı Braze'yi 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu ile Mayıs 2025'te Türkiye'de düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısına davetini şifahen iletmesi, ekonomi, yatırım, ulaştırma, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik kararlılığı ifade etmesi bekleniyor. Ayrıca Bakan Fidan'ın Letonyalı mevkidaşı ile görüşmesinde, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Letonya'nın savunma sanayii iş birliğinde atılabilecek somut adımların altını çizmesi, FETÖ terör örgütü ile mücadeledeki beklentilerimizi iletmesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini yapıcı ve sonuç odaklı şekilde geliştirmeye yönelik siyasi iradesinin altını çizmesi, Rusya-Ukrayna savaşının öncelikle diplomasi yoluyla ilerletilecek müzakerelerle, adil ve kalıcı bir çözümle sonlandırılmasının önemini vurgulaması öngörülüyor.

TÜRKİYE-LETONYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

2025 yılı, Türkiye ile Letonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıldönümü olacak. Türkiye ve Letonya siyasi ilişkileri üst düzey temaslarla gelişim göstermeye devam ediyor. İkili ticaret hacmi 2023 yılında 674 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Türkiye ve Letonya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin bir sonraki toplantısının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

NATO müttefiki olan Türkiye ve Letonya, savunma sanayii alanındaki iş birliğini somut projelerle geliştirilmeyi hedefliyor. Savunma sanayii iş birliği toplantısı en son 2022 yılında Ankara'da düzenlendi. Bir sonraki toplantı için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye, turizm destinasyonu olarak Letonya vatandaşlarının en çok tercih ettiği başlıca ülkelerden biri konumundayken 2023 yılında yaklaşık 118 bin Letonyalı turist Türkiye'yi ziyaret etti.

  • Letonya Dışişleri Bakanı
  • Türkiye ziyareti
  • Savunma sanayii iş birliği

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