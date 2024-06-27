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Dünya

Yarısı Mayıs ayında yapıldı! ABD yönetimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 6,5 milyar dolarlık katliam desteği sundu

ABD'nin Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinlinin ölümüne neden olan soykırımcı İsrail'e 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı sağladığı aktarıldı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Yarısı Mayıs ayında yapıldı! ABD yönetimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 6,5 milyar dolarlık katliam desteği sundu
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The Washington Post'un adı açıklanmayan bir Amerikan yetkiliye dayandırdığı haberi, ABD'nin İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılar için yoğun destek verdiğini gözler önüne seriyor. Söz konusu yardımın miktarı bu hafta Savunma Bakanı Yoav Gallant liderliğindeki İsrail heyetinin Washington temasları kapsamında Amerikalı mevkidaşlarıyla görüşmelerinde ortaya çıktı.

YARDIMIN YARISI MAYIS AYINDA YAPILDI

ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e sağladığı yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki güvenlik yardımının sadece yarısının Lübnan sınırında Hizbullah ile gerilimin savaşa dönme beklentilerinin yoğunlaştığı mayıs ayında aktarıldığı belirtildi.

GAZZE'NİN ERTESİ GÜNÜ

Öte yandan, Washington'da temaslarda bulunan Gallant liderliğindeki İsrailli heyet ile Amerikalı muhatapları görüşmelerde devam eden Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonra ermesi ardından "ertesi gün" için olası senaryoları tartıştığını bildirildi. Savunma Bakanı Gallant'ın, Hamas sonrası Gazze'nin idaresini yeniden kurgulamayı "uzun ve karmaşık bir süreç" olarak tanımladığı kaydedildi. Gallant, ayrıca Gazze'nin idaresi konusunda uluslararası toplumun dahlinin gerekliliğine işaret ettiğine yer verildi.

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