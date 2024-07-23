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Dünya

Yarışmacı, koruma altındaki kuşu yedi!

Yeni Zelanda'da çekilen ABD televizyon programındaki yarışmacı, koruma altındaki kuş türünü öldürüp yedi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 13:19 - Güncelleme:
Yarışmacı, koruma altındaki kuşu yedi!
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Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, yüzlerce kilometrelik zorlu arazide birbirleriyle yarışan katılımcılardan Spencer Corry Jones, "Maori tavuğu" adıyla bilinen koruma altındaki kuşu öldürerek yedi.

Programda daha sonra kamera karşısına geçerek özür dileyen Jones, kuşu öldürürken kuralı çiğnediğini bildiğini ama aç olduğu için yaptığını açıkladı.

Olayın ardından, Jones ve takım arkadaşı programdan diskalifiye edildi.

Ülkenin Koruma Departmanı, yaptığı açıklamada, yapım şirketiyle koruma altındaki türlerin toplanmayacağı ve tüketilmeyeceği konusunda bir anlaşma olduğunu belirtti.

Koruma Departmanının soruşturma ekibi lideri Dylan Swain, televizyon programının yapım şirketine katılımcıların koruma kurallarına uyması gerektiği konusunda "uyarıda bulunulduğunu" kaydetti.

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