Yarışta son durum! Trump'ın ekibinden üç eyalette 'sayım durdurulsun' talebi

AA 05 Kasım 2020 Perşembe 07:35 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 07:37

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokrat aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor. ABD Başkanı'nın kim olacağı, büyük ölçüde Wisconsin, Michigan, Nevada ve Pensilvanya gibi eyaletlerin sonuçlarına bağlı. Biden'ın Wisconsin ve Michigan'da yarışı kazandığı, Trump’ın Wisconsin'de oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacağı açıklandı. Trump'ın ekibi ayrıca Georgia, Michigan ve Pensilvanya'da oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 214'e çıkardı. Biden ise 264 delege almış durumda bulunuyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'de 3, Nebraska'da 4, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10, Utah'da 6, Texas'ta 38, Iowa'da 6, Idaho'da 4, Florida'dan 29, Montana'dan 3 ve Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Michigan'da 16, Wisconsin'de 10, Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delegeyi aldı.

TRUMP'IN SEÇİM KAMPANYA EKİBİ GEORGİA EYALETİNDE OY SAYIMININ DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.

Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.

TRUMP'IN SEÇİM EKİBİ, MİCHİGAN'DAKİ OY SAYIM İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sürdüğü Michigan eyaletinde, oy pusulalarının sayım işlemlerini gözlemlemek için kendilerine erişim sağlanmadığını gerekçe göstererek, oy sayım işlemlerinin durdurulması için eyalet mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, Michigan'da oyların sayım işleminin sürdüğünü ve yarışın kafa kafaya gittiğini vurguladı.

Birçok oy sayım merkezine gözlem için yaptıkları talebin reddedildiğinin altını çizen Stepien, "Michigan'daki eyalet mahkemesinde, bize oy sayımı için gözlem için gerekli erişim verilene kadar oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtık. Aynı zamanda halihazırda açılmış ve sayılmış oy pusulalarının da yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Stepien, Trump'ın Michigan'da ve diğer yerlerde meşru tüm oyların sayılmasını sağlamak istediğini aktardı.

- TRUMP'IN EKİBİ WİSCONSİN'DE OYLARIN YENİDEN SAYILMASINI TALEP EDECEK

Stepien, gün içinde yaptığı başka bir yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının belirlenmesinde kritik önemde olan Wisconsin eyaletinin bazı bölgelerindeki oyların geçerliliğinden şüpheli olduklarını savunmuş ve "Wisconsin'deki oyların yeniden sayılmasını talep edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'IN SEÇİM EKİBİNDEN PENSİLVANYA'DA DA OY SAYIM İŞLEMLERİNİN DURDURULMASI İÇİN DAVA

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışında en kritik eyaletlerden Pensilvanya'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

Trump'ın Kampanya Danışman Yardımcısı Justin Clark, seçim yarışında kazananın belirlenmesinde önemli rol oynayacak Pensilvanya eyaletinde devam eden oy sayma işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bu seçimlerin ülke tarihi açısından "en önemli" seçimler olduğunu belirten Clark, "Bu seçimlerin güvenliği, milletimizin yararınadır. Pensilvanya'da kötü şeyler duruyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilere oylarını kullandırtmamaya ve çoğunluğunu azaltmaya çalışıyor." iddialarında bulundu.

Yüksek Mahkemenin, bu eyalette 6 Kasım'a kadar oy merkezlerine postayla ulaşan oyların kabul edilmesine yönelik kararını da eleştiren Clark, "Yüksek Mahkemenin, yasalara aykırı biçimde postayla oyların kabul edilmesi süresini uzatması kararına karşı da dava açacağız." ifadesini kullandı.

- "PENSİLVANYA YÖNETİMİ, POSTAYLA GELEN OYLARIN SAYIMINI DURDURMALI"

Bu eyaletteki süreçle ilgili 2 karar daha aldıklarının altını çizen Clark, "Demokrat seçim yetkililerine karşı, oy sayımını Cumhuriyetçi yetkililerden sakladılar. Şu anda tüm ülkenin gözü Pensilvanya'da ancak Pensilvanya yönetimi, postayla gelen oyların sayımını durdurmalı. Bu konuda da dava açtık." bilgisini paylaştı.

Clark, Pensilvanya Demokrat Parti teşkilatına da seçim kanunlarını ihlal ettikleri için dava açtıklarını duyurdu.

TRUMP'IN SEÇİM EKİBİ PENSİLVANYA'DA ZAFER İLAN ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanya direktörü Bill Stepien, Pensilvanya eyaletini kazandıklarını ilan etti.

Gazetecilere yaptığı açıklama yapan Stepien, Trump’ın Pensilvanya eyaletinde 2016’dan daha büyük bir performans gösterdiğini ve oylarının halen yükseldiğini söyledi.

Stepien, "Galibiyet aralığımızı daha büyük sayılarla koruma konusunda yüksek bir güvenimiz var, aslında Pensilvanya’da zaferimizi ilan ediyoruz. Bu sadece his ve içimizdekilere değil matematiğe dayanıyor." yorumunu yaptı.

Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in de Pensilvanya'da zafer ilan edecekleri konusunda olumlu bir hislerinin olduğunu yineleyen Stepien, "Elimizde verilere dayanarak aradaki oy farkının 100 binin üzerinde kalma ihtimali yüzde 70, 150 bin üzerine kalma ihtimali ise yüzde 50’dir." ifadesini kullandı.

Pensilvanya'da şu anda dek oyların yüzde 85'i sayılmış durumda ve Trump 300 bin civarında bir oyla rakibi Demokrat Joe Biden'ın önünde görünüyor.