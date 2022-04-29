İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2022 Cuma / 28 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8017
  • EURO
    15,6072
  • ALTIN
    909.923
  • BIST100
    2428.42
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yasa dışı altın madeninde göçük: 12 kadın öldü
Dünya

Yasa dışı altın madeninde göçük: 12 kadın öldü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kadın hayatını kaybetti.

AA29 Nisan 2022 Cuma 09:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Polis şefi Marlon Rajagukguk, Sumatra'ya bağlı Mandailing Natal bölgesinde 14 kadının çalıştığı izinsiz bir altın madeni ocağında göçük meydana geldiğini duyurdu.

Rajagukguk, 2 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu 12 kadının cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Göçükte 2 kadının da yaralandığını kaydeden Rajagukguk, yasa dışı faaliyet gösteren maden ocağının kapatıldığını bildirdi.

Endonezya'da binlerce kişi, ciddi yaralanma hatta ölüm riski barındıran çalışma koşullarına rağmen geçimini sağlamak için yasa dışı madenlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Yasa dışı madenlerde çalışanlar, heyelanlar, seller, çökme tehlikesi, siyanür, cıva ve yetersiz koruma nedeniyle hayatlarını riske atıyor.

2019'da Kuzey Sulawesi eyaletindeki yasa dışı altın madenindeki derme çatma ahşap yapının çökmesi sonucu 40'tan fazla madenci hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.