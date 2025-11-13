İSTANBUL 17°C / 7°C
Dünya

Yasa dışı içerik erişimi iddiasıyla yurt dışı yasağına çarptırılmıştı: Telegram CEO'su Durov hakkında yeni karar

Yasa dışı içerik erişimi sağlandığı iddiasıyla Telegram kurucusu ve CEO'su Pavel Durov hakkında yurt dışı yasağı getirilmişti. Fransız yargısı, Durov hakkında yeni bir kararını duyurdu.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 20:46
Yasa dışı içerik erişimi iddiasıyla yurt dışı yasağına çarptırılmıştı: Telegram CEO'su Durov hakkında yeni karar
Ulusal basındaki haberlere göre, adli bir kaynak, Fransa'da hakkında farklı suçlardan soruşturma yürütülen Durov'un yurt dışına çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

Durov hakkındaki adli kontrol şartı haziran ayında hafifletilmiş, Telegram'ın kurucusunun her 14 günde bir Fransa'ya gelmek şartıyla ikamet ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine gidebilmesine izin verilmişti.

41 yaşındaki Durov, son bir yıldır hakkındaki adli kontrol şartlarını tamamen yerine getirdi.

DUROV ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Durov, 24 Ağustos 2024'te Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.

Durov'un, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos 2024'te çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

