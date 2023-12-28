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Dünya

Yasa dışı İsrailli yerleşimci vahşeti! Filistinli aileye dronlu kezzap saldırısı

İsrailli yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli bir bedevi ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracı ile kezzap dökerek saldırdı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 00:35 - Güncelleme:
Yasa dışı İsrailli yerleşimci vahşeti! Filistinli aileye dronlu kezzap saldırısı
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Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, yerleşimcilerin Beytüllahim'in doğusundaki Berriye er-Reşadiye bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadıra saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin, 40 yaşındaki Muhammed Avvad er-Reşadiye'nin ailesiyle kaldığı çadıra dron kullanarak kezzap döktüğünü söyledi.

Saldırıda çadırın büyük hasar gördüğünü aktaran Bericiyye, 9 kişiden oluşan ailenin, yaralanmadan çadırdan çıkmayı başardığını aktardı.

Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin, 7 Ekim'den bu yana Arab er-Reşadiye bölgesindeki Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

  • Yahudi yerleşimciler
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