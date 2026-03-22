  • “Yasa dışı savaşa silah yok” çıkışı: ABD'li senatörden soykırımcı İsrail'e tepki
ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e göndermeyi planladığı on binlerce bombaya sert tepki göstererek bunun hem ahlaka aykırı hem de yasa dışı olduğunu söyledi. Sanders, silah sevkiyatını durdurmak için Senato'ya tasarı sundu.

AA22 Mart 2026 Pazar 00:18 - Güncelleme:
ABD'li bağımsız Senatör Sanders, MS Now kanalında katıldığı programda, Senato'da İsrail'e silah gönderilmesine karşı çıkarak bu yönde sunduğu tasarıyı anlattı.

Sanders, İsrail yönetiminin Başbakan Netanyahu önderliğinde bölgede istikrarı bozucu ciddi eylemler yürüttüğünü vurgularken, "Gazze'deki soykırımda 72 bin kişi öldürüldü. Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Batı Şeria'da 1700 yerleşimci saldırısı gerçekleşti. Ve şimdi de İran'da savaş başladı." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İsrail'e yeni silah göndermesinin kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını söyleyen Sanders, "Netanyahu'ya 20 binden fazla bomba daha göndermek sadece ahlaka aykırı değil, aynı zamanda yasa dışıdır. Bu yüzden bunu durdurmak için bu yasa tasarısını sundum." ifadelerini kullandı.

Senatör Sanders, ABD yönetiminin İsrail için onay verdiği yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için geçen hafta içi bir tasarı sunmuştu.

Sanders'ın yanı sıra senatörler Chris Van Hollen, Jeff Merkley ve Peter Welch'in de imzasıyla sunulan tasarı, Donald Trump yönetiminin kısa süre önce satışına onay verdiği 20 binden fazla bombanın İsrail'e sevk edilmesini engellemek amacıyla gündeme getirilmişti.

Sanders, açıklamasında, "İsrail'in aşırılıkçı hükümetinin Gazze, İran ve Lübnan'da yol açtığı korkunç yıkım göz önüne alındığında, Amerikan vergi mükelleflerinin şu anda yapması gereken en son şeyin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine 22 bin yeni bomba sağlamaktır. Yasa dışı bir savaşı desteklemek için artık silah yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetiminin onayıyla İsrail'e gönderilecek silah paketinin 5 bini küçük çaplı bomba, 10 bini 250 kilogramlık bomba ve 12 bini 500 kilogramlık bomba olmak üzere toplam 22 bin bomba içerdiği, değerinin yaklaşık 660 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da tasarının kabul edilmesi beklenmezken, İsrail'e yapılacak yeni silah satışlarına yönelik Kongre tepkisi açısından bu tür tasarıların önem taşıdığı değerlendiriliyor.

