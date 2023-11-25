Yaşadıkları anları böyle anlattılar: Serbest bırakılmamız şehitlerimizin kanıyla oldu

Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın, 15'i 18 yaş altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Binlerce Filistinli, serbest bırakılan kadın ve çocuk esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'nde toplandı.

Filistinliler, tekbirler getirerek Hamas ve Filistin direnişini öven sloganlar attı; esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutladı.

Serbest kalan Filistinli kadınlar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

SERBEST BIRAKILMAMIZ GAZZE'DEKİ ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA OLDU

İsrail hapishanesinde 8 yıl esir kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadın Merah Bekir, Doğu Kudüs'teki evinin önünde AA muhabirinin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bekir, her ne kadar serbest kaldıkları için sevinçli olsalar da "Gazze'de şehit olan Filistinliler için büyük acı duyduklarını" dile getirdi.

Filistinli genç kadın, "Serbest bırakılmamız Gazze'deki şehitlerimizin kanıyla oldu. Onlara selam olsun. Direnin diyorum, Allah sizi unutmayacak, sizi destekleyecek." dedi.

Bekir, özgürlüğüne kavuşan biri olarak bundan sonra ne yapmayı planladığına ilişkin soruyu, "üniversitedeki eğitimine devam etmek ve hukuk okumak" olarak yanıtladı.

İsrail mahkemesi, Bekir'e "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle 8,5 yıl hapis cezası vermişti.

Bekir, 12 Ekim 2015'te Doğu Kudüs'teki okulundan çıktığı sırada, "bıçaklı saldırı planladığı" iddiasıyla bir İsrail polisi tarafından vurulduktan sonra tutuklanmıştı.

"SOKAKTAN GELDİK, YİNE SOKAKLARA DÖNECEĞİZ"

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentinden 24 yaşındaki Ragad el-Fenni ise İsrail'in 29 Ekim 2022'de "idari tutukluluk" adı altında esir aldığı ve defalarca tutukluluğunu tekrarladığı Filistinli kadınlardan biri.

Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılmasının ardından gördüğü karşılamayı "muhteşem" olarak nitelendiren Filistinli genç kadın, "Bizim için sürpriz oldu, bu kadarını beklemiyorduk." diye konuştu.

Fenni, İsrail'in ihlallerine karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Biz her zaman sokaktaydık, sokaktan geldik, yine sokaklara döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının yaşadığı acının yanında kendi yaşadıklarının "hiçbir şey" olduğunu söyleyen Fenni, İsrail hapishanelerinde hala esir tutulan diğer tüm kadınların da bir an önce özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu.

MESAJIMIZ, HAPİSHANELERDEN KURTULMAK

İsrail güçleri tarafından 2015'te tutuklanan ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Ramallah'a bağlı Beytillu kasabasından, Revan Ebu Ziyade de 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumlara yönelik baskıların arttığını belirtti.

Geride, parmaklıklar ardında mahkum kadınlar bıraktıklarını kaydeden Ebu Ziyade, "Mesajımız, İsrail hapishanelerinden kurtulmak ve oraları boşaltmak." dedi.

İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma bugün saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.