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Dünya

Yasaklara rağmen susmadılar! Avrupa maçlarında Filistin'e dev destek

İspanya'da stadyumlarda İsrail ya da Filistin bayrağı açmak yasaklansa da birçok kulübün taraftarları bu yasağı Filistin lehine deliyor.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 20:40 - Güncelleme:
Yasaklara rağmen susmadılar! Avrupa maçlarında Filistin'e dev destek
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Son olarak İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında dün oynanan Athletic Bilbao-Celta Vigo karşılaşmasında hem Filistin bayrakları açıldı hem de skor panosundan barış çağrıları yapıldı.

Athletic Bilbao Kulübü'nün girişimiyle maç başında skor panosuna "İnsan hakları, uluslararası hukuk, barış" ve Birleşmiş Milletler'in 27 Ekim'de Genel Kurul'da aldığı Gazze'de "Düşmanlıklara son verecek acil, kalıcı, sürdürülebilir ateşkes" mesajı yayımlandı.

Athletic Bilbao ve Celta Vigo kulüplerinin Gazze Şeridi'nde barış istedikleri belirtilirken, tribünden alkış alan bu girişime bazı taraftarlar Filistin bayrağı açarak destek verdi.

Diğer yandan Real Sociedad taraftarı da 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Benfica takımına karşı oynanan maç öncesinde tribünlerden Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Kale arkası tribünlerde bulunan Real Sociedad'ın aşırı sol görüşlü animasyon grubundan 20 kadar kişi, beyaz önlükler giyerek ve yüzlerine maske takarak tribüne girerken, ilk olarak kanı sembolize eden kırmızı boyaları üzerine döküp sonrasında Filistin bayrakları açtı.

Real Sociedad taraftarı, ekim ayı ortasında Filistin bayrağı açtığı için bir taraftarının polis tarafından stadyum dışına çıkartılmasından sonra tepkilerini artırmış ve 21 Ekim'de oynanan Mallorca maçında kalabalık bir grup Filistin bayrağı açmıştı.

İspanyol stadyumlarında Filistin'e destek veren bireysel girişimler diğer bazı maçlarda da devam ediyor.

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