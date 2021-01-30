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Dünya

Yasaları protesto eden Hindistanlı çiftçiler açlık grevine başladı

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, açlık grevine başladı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:55
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Hindistan’da Eylül 2020'den beri yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetine karşı açlık grevi başlattığını açıkladı.

Çiftçi liderleri, açlık grevinin Hindistan’ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi’nin ölüm yıl dönümüne denk geldiğini hatırlattı.

- Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağı, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

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