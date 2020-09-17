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Dünya

'Yaşam belirtisi' ülkeleri harekete geçirdi! Rusya'nın gözü de Venüs'te!

İngiliz ve ABD'li bilim insanları Venüs gezegeninde fosfin adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun Dünya'ya benzer bir yaşamın belirtisi olduğunu geçen pazartesi duyurmuştu. Rusya bu duyurudan bir gün sonra Venüs'ü keşfe hazırlandıklarını açıkladı.

17 Eylül 2020 Perşembe 10:18 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:18
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Rusya, Venüs'te yaşam belirtisinin ipuçlarını veren fosfin gazının bulunmasından bir gün sonra gezegeni keşfe hazırlandıklarını duyurdu.

"Venüs'ün Rus bir gezegen olduğuna inanıyoruz" diyen Rus uzay ajansı Rocosmos'un başkanı Dmitry Rogozin gezegende incelemeler yapmak için ulusal bir proje başlatılacağını söyledi.

Roscosmos'tan yapılan açıklamada da Venüs'teki ilk misyonların Sovyetler Birliği tarafından yürütüldüğüne vurgu yapıldı. Açıklamada, "Venüs ile ilgili çalışmalarda, Sovyetler Birliği ile rakipleri arasındaki olağanüstü uçurum, ABD'nin Venüs'ü 'bir Sovyet gezegeni' olarak adlandırmasında katkısı olmuştur" denildi.

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