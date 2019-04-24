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Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Çin’de yaşanan olayda; otobüse binen yaşlı bir adam, kendisine yer vermesini istediği kadının onu reddetmesi üzerine herkesi şoke eden bir şey yaptı. Yaşlı adam kadının kucağına oturarak kendisine tepki gösterilince kadını bir de tokatladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olay 13 Nisan’da Çin’in Gansu eyaletinin başkenti olan Lanzhou’da yerel saat ile 16:50 sıralarında seyir halindeki bir otobüste meydana geldi.
 
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı bir adamın, oturmakta olan bir kadından yer istediği görülüyor. Ancak kadın yer vermeyi reddediyor ve ikili tartışmaya başlıyor.
 
Kısa süren sözlü tartışmanın ardından yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturuyor. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken şoför, olaya müdahale etmeye çalışıyor.
 
KADINI TOKATLADI
 
Otobüs şoförünün adamı, kadının kucağından kaldırma girişimi sırasında daha da sinirlenen yaşlı adam, kadını tokatlamaya başlıyor.
 
Otobüs şoförünün bir süre daha konuşarak ikna etmeye çalıştığı yaşlı adam, en sonunda kadının kendisini itmesi ile oturduğu yerden kalkıyor. Ancak, bu sefer de kadının itmesi sonucu düşmüş taklidi yapan adam bir süre daha otobüs zemininde yatmaya devam ediyor.

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