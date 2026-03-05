İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0014
  • EURO
    51,0978
  • ALTIN
    7181.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yaşlıları hedef alan siber ağ deşifre oldu: 13 Japon Batı Java'da yakalandı
Dünya

Yaşlıları hedef alan siber ağ deşifre oldu: 13 Japon Batı Java'da yakalandı

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde düzenlenen operasyonda internet dolandırıcılığıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 13 Japon vatandaşı gözaltına alındı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
Yaşlıları hedef alan siber ağ deşifre oldu: 13 Japon Batı Java'da yakalandı
ABONE OL

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, eyaletin Bogor bölgesinde 13 Japon vatandaşı, dolandırıcılıkla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetleri, gözaltı sırasında "Japon polis üniformalarına benzeyen kıyafetler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlara" el koydu.

Gözaltına alınanların başta internet dolandırıcılığı olmak üzere siber suçlara karıştığından şüpheleniliyor.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre gözaltına alınanların, "Japon polis memuru" gibi davranarak yaşlı Japonları video görüşmeleriyle dolandırmaya çabaladığı iddia edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.