Yaşlıları hedef alan siber ağ deşifre oldu: 13 Japon Batı Java'da yakalandı

Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, eyaletin Bogor bölgesinde 13 Japon vatandaşı, dolandırıcılıkla bağlantılı olarak gözaltına alındı.
Kolluk kuvvetleri, gözaltı sırasında "Japon polis üniformalarına benzeyen kıyafetler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlara" el koydu.
Gözaltına alınanların başta internet dolandırıcılığı olmak üzere siber suçlara karıştığından şüpheleniliyor.
Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre gözaltına alınanların, "Japon polis memuru" gibi davranarak yaşlı Japonları video görüşmeleriyle dolandırmaya çabaladığı iddia edildi.