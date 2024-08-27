İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0343
  • EURO
    38,0387
  • ALTIN
    2744.66
  • BIST100
    9604.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Yated Neeman'' fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını Arapça yazıyla reddetti
Dünya

''Yated Neeman'' fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını Arapça yazıyla reddetti

İsrail'de dindar Yahudilerin gazetesi olarak bilinen 'Yated Neeman', fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını Arapça yazıyla reddetti.

AA27 Ağustos 2024 Salı 12:57 - Güncelleme:
''Yated Neeman'' fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını Arapça yazıyla reddetti
ABONE OL

Yated Neeman gazetesinin manşetinde yer alan Arapça ve İbranice yazıda, "Yahudilerin Tapınak Tepesine (Mescid-i Aksa) çıkması kesinlikle yasaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Bu tüm fıkıh ve fetva alimlerinin görüşüdür." denilen uyarı yazısında, "Asırlar boyunca Yahudilerin uyduğu bu görüş değişmemiştir ve halen geçerliliğini korumaktadır." görüşüne yer verildi.

İsrail polisinin koruması altında, zaman zaman Ulusal Güvenlik Bakanı aşı sağcı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya sıklıkla baskınlar düzenliyor.

Yahudi inancında Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan ziyaret edilmesi haram bir bölgeyken, Siyonizm yanlısı fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeye "Süleyman Mabedi" inşa etmek istediklerini belirtiyor.

- AŞIRI SAĞCI BEN-GVİR, MESCİD-İ AKSA'DA SİNAGOG İNŞA ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.

Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmişti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten soykırımcı bakana tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

ABD'den İsrailli ırkçı bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme açıklamasına tepki

İsrailli ırkçı bakandan Mescid-i Aksa'da "kan dökülmesine" yol açacak provokasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.