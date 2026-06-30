Yatırım vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun! Parayı yata ve malikaneye harcamış

Çin'de zengin bir iş adamı olarak tanınan Guo Wengui, ABD'de yürütülen dolandırıcılık davasında suçlu bulundu. New York'ta hakim karşısına çıkan Wengui, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. New York mahkemesi hakimi Analisa Torres, Wengui'nin Çin'e demokrasi getirmeye çalışanları hedef aldığını ve paralarını lüks yaşam tarzını finanse etmek için kullandığını söyledi.

ABD Savcısı Sean S. Buckley, Wengui'nin kendisine sunulan birçok meşru fırsatla yetinmek yerine, binlerce insanın kendisine duyduğu güveni kendi açgözlülüğü için istismar ettiğini ifade ederek, "Bugünkü ceza, şöhret ve zenginliğin sizi kanunların üzerinde kabul etmediğini ve kendilerini zenginleştirmek için aileleri mağdur eden dolandırıcıların önemli sonuçlarla karşılaşacağını gösteriyor" dedi.

Çinli iş adamı, hakkındaki suçlamaları reddederek fonların siyasi aktiviteleri için kullanıldığını iddia etti.

TAKİPÇİLERİNDEN 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA TOPLADI

Çin'de emlak krallığı inşa eden ve hükümetle iyi bağlar kuran Wengui, ülkesinde üst düzey Çinli diplomatlar tarafından yolsuzlukla suçlanmasının ardından 2017 yılında Çin'den ABD'ye kaçtı. Eski emlak kralı Wengui, ABD'de kendini Komünist Parti eleştirmeni olarak tanıtarak sadık bir çevrimiçi takipçi kitlesi oluşturdu. Daha sonra organize suç, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından mahkum edilen Wengui'nin Miles Guo ve Ho Wan Kwok da dahil olmak üzere çeşitli isimler kullandığı kaydedildi. Savcılar, Wengui'nin 2018-2023 yılları arasında yatırım ve kripto para proje planları nedeniyle çevrimiçi takipçilerinden 1 milyar dolardan fazla para topladığı aktarıldı. Çinli iş adamının destekçilerinden aldığı paraları, büyük bir malikane, 1 milyon dolar değerinde Lamborghini marka araç, 37 milyon dolar değerinde bit yatın aralarında bulunduğu lüks hayat için harcadığı kaydedildi.