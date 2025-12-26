İSTANBUL 9°C / 4°C
  • Yatırım ve ulaştırmada güçlü iş birliği: ''Türkiye vazgeçilmez ortağımız'' itirafı
Dünya

Yatırım ve ulaştırmada güçlü iş birliği: ''Türkiye vazgeçilmez ortağımız'' itirafı

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikoloski, Türkiye'nin ülkesi için kilit bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında ticaret ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin daha da güçlendirileceğini söyledi.

AA26 Aralık 2025 Cuma 23:07
Yatırım ve ulaştırmada güçlü iş birliği: ''Türkiye vazgeçilmez ortağımız'' itirafı
Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Nikoloski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile bir araya geldi.

Görüşmede Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında iki halk için de önem arz eden geleneksel dostane ilişkilerin sürdüğü vurgulandı.

Hükümetin yatırım politikası çerçevesinde planlanan altyapı projelerinin değerlendirildiği görüşmede ulaştırma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusu da ele alındı.

NİKOLOSKİ'DEN TÜRKİYE'YE SAĞLADIĞI DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Türkiye'nin ülkesi için önemli ticaret ortağı olduğunu belirten Nikoloski, dış ticaret hacminin artırılması konusunda potansiyelin bulunduğunu ifade etti.

Nikoloski, ülkesindeki Türk yatırımlarının önemine dikkati çekerek, hükümetin yatırım ortamını iyileştirme yönündeki çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki güncel gelişmelerin yanı sıra devletler arasındaki güçlü bağlar ve iyi düzeydeki işbirliği ele alındı.

Aleksandar Nikoloski, Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı destekten dolayı teşekkür ederek, iki ülkenin ortak çıkarına olan alanlarda karşılıklı işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

