24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yatları su almaya başladı,imdat çağrılarına lüks yolcu gemisi cevap verdi

Yeni Kaledonya açıklarında bulundukları yat su almaya başlayan 3 kişi, cankurtaran salına binerek yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısına lüks yolcu gemisi kaptanı cevap verdi. 3 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lüks yolcu gemisi şirketi P&O Avustralya’nın yaptığı açıklamaya göre, Chris Doran, Kevin Doran ve Ben Johnson Vanuatu ada ülkesinden Avustralya’nın Gold Coast sahil şehrine doğru ‘Liberty’ isimli yatla yola çıktılar. Ancak yola çıktıkları yatın motoru, Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya bölgesi açıklarındayken çalışmayı durdurdu. Bunun üzerine yat su almaya başladı ve yattaki 3 kişi sorunun ne olabileceğini araştırırken pervanelere halatın dolandığını gördüler. Bir süre yattaki suyu boşaltmaya çalışan kişiler, daha sonra cankurtaran salına binerek yatı terk etme kararı aldılar. Acil durum işaretini aktive ederek, telsizden yardım çağrısında bulunan 3 kişiye, Yeni Kaledonya’nın başkenti Noumea açıklarında bulunan lüks yolcu gemisi ‘Pacific Dawn’ kaptanı cevap verdi. Cankurtaran salına 55 deniz mili uzaklıkta bulunan lüks yolcu gemisi kaptanı kendi rotaları üzerindeki 3 kişiyi kurtararak, gemiye aldı.
 
Ayrıca açıklamada, yolcu gemisinin Avustralya’nın Brisbane kentine ulaştığı bildirildi. O anlar kameralara yansıdı.

Preveze Deniz Zaferi´nin 481. yıl dönümü! Savaş gemileri Boğaz´dan geçti 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Türkiye ağır bir yük omuzluyor"

'Türkiye ağır bir yük omuzluyor'

Ömer Bayram derbide sahada

Ömer Bayram derbide sahada

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

Tesadüfen ortaya çıkarıldı! Eşi-benzeri yok

İzmir'de tıp tarihine geçecek olay

İzmir'de tıp tarihine geçecek olay

HDP-PKK ilişkisini bu sözlerle anlattı: Van bürosundan örgüte kaydoldum

HDP-PKK ilişkisini bu sözlerle anlattı: Van bürosundan örgüte kaydoldum

ABD'den gerilimi artıracak hamle: Çıkaracaklar!

ABD'den gerilimi artıracak hamle: Çıkaracaklar!

'İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var'

'İslam düşmanlığı, İsrail'in kuruluşundan ötürü var'

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı
 

POPÜLER HABERLER

6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma´ya teslim edildi

6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma´ya teslim edildi

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

Kendi kendini tozlayabiliyor, her yerde yetişiyor! Talep patladı

En yenisi 300 yıllık! Bu evler hayranlık uyandırıyor

En yenisi 300 yıllık! Bu evler hayranlık uyandırıyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

Bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor: Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA