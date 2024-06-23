İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan'da yattan atılan havai fişek yangına neden oldu: 13 kişi gözaltında
Dünya

Yunanistan'da yattan atılan havai fişek yangına neden oldu: 13 kişi gözaltında

Yunanistan'ın İdra adasında yangın çıktı. Yetkililer, bölgedeki bir yattan atılan havai fişeklerin yangına neden olduğunu tespit etti. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

DHA23 Haziran 2024 Pazar 15:42 - Güncelleme:
Yunanistan'da yattan atılan havai fişek yangına neden oldu: 13 kişi gözaltında
ABONE OL

Yunan İtfaiye Servisi'nden yapılan açıklamada, "21 Haziran 2024 akşam saatlerinde İdra adasının Bisti bölgesindeki bir ormanlık alanda çıkan yangından sorumlu oldukları gerekçesiyle 13 vatandaş 22 Haziran 2024 İtfaiye Teşkilatı Kundaklama Suçları Bölümü (D.A.E.E.) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar Pire Ceza Savcısının huzuruna çıkarılacaktır" denildi.

Yunanistan'daki gönüllü itfaiyeciler, İdra'daki yangının bölgedeki yattan atılan havai fişekler sonucu çıktığını duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.