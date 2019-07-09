''Yavuz'' Rumları korkuttu... Bakın ne dediler?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, Rum medyasında geniş yer buldu. 2 aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol´un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz´u da bölgeye göndermesi, Rumları endişeye itti.

Rum basını, 'Türkiye, Yavuz´un Karpaz´a gelmesiyle Kıbrıs´ı çevreledi' manşetini attı. Gazeteler, 'volta atma', 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumlarına yer verdi. Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı ifade edildi.

Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğuna dikkat çekti.

Çalışmalarla ilgili Rum Başkanlık Sarayı´ndan yapılan açıklamada ise, "Türkiye tarafından egemenlik haklarımızın tekrarlanan ihlaller tırmandırılıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve Avrupa Birliği´ni dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rum Yönetimi de Türkiye´yi, Kıbrıs sorununda BM kararları temelinde diyaloga çağırdı.