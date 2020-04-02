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Dünya

Yeni Zelandalı Joshua Dent yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı

Yeni Zelandalı Joshua Dent, İngiltere seyahati sırasında koronavirüse yakalandığını belirtti. Dent, yediği domates salçasının tadını metalik olarak algılamasının ardından koronavirüse yakalandığını anladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 12:42
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İngiliz gazete Daily Mail’in haberine göre, 23 yaşındaki Dent, İngiltere seyahatinden dönüp evine giderken halsizlik hissetmeye başladı. Ardından burun akıntısı ve boğaz ağrısı şikayetlerine halsizlik eşlik etti.

Dent, kendisini en çok şaşırtan belirtinin ise tat alma kaybı olduğunu söyledi. Dent, eve geldiğinde domates salçası yerken metalik bir tatla karşılaştı.

FARKLI MARKALAR DENEDİ AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI

Dent, "Korkunç bir tadı vardı. Evde olan başka bir markayı denedim ve tamamen aynıydı" diyerek, domatesler de dahil olmak üzere diğer tüm yiyeceklerin tamamen aynı tatta olduğunu söyledi.

Tüm bu belirtileri gösterince soluğu hastanede alan Joshua Dent'e koronavirüs testi yapıldı. Testin ardından Dent'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Dent, koronavirüsten kurtuldu ancak hala izolasyon halinde.

Tat ve kokudaki değişim veya tamamen kayıp, koronavirüs semptomu olarak açıklanmıştı.

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